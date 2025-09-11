CANLI SKOR ANA SAYFA
Hamza Akman Pendikspor'a kiralandı!

Hamza Akman Pendikspor'a kiralandı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Eyüpspor forması giyen 20 yaşındaki Hamza Akman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 13:50
Hamza Akman Pendikspor'a kiralandı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Eyüpspor'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Hamza Akman'ı kiralık olarak transfer etti.

Pendikspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hamza Akman! Pendikspor'umuz, Eyüpspor'dan Hamza Akman ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Hamza" denildi.

Galatasaray'ın altyapısında yetişen 20 yaşındaki futbolcu daha sonra Danimarka ekibi Sönderjyske'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci transfer döneminde Eyüpspor'a katılan Hamza Akman, burada 10 karşılaşmada görev aldı.

