Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 3. haftasında maçında Çorum FK, evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇORUM FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Sarıyer maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

