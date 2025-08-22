CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, Çorum FK ile Sarıyer mücadelesiyle devam ediyor. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada, iddialı bir sezon hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 11:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Çorum FK - Sarıyer maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 3. haftasında maçında Çorum FK, evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Çorum FK - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÇORUM FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Sarıyer maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉ÇORUM FK - SARIYER MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması!
Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu?
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
Zengezur Koridoru'nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Napoli'nin Osimhen pişmanlığı!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alvarez bitti, sıra onda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu? Kerem için flaş gelişme! Transferi iptal mi oldu? 12:10
PSG - Angers maçı hangi kanalda? PSG - Angers maçı hangi kanalda? 12:00
Real Betis - Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? Real Betis - Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? 11:46
Beşiktaş'a Rıdvan müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan müjdesi! 11:42
Özbek'ten flaş Muslera açıklaması! Özbek'ten flaş Muslera açıklaması! 11:34
West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda? West Ham United - Chelsea maçı hangi kanalda? 11:23
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması! Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması! 11:18
Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda? 11:17
Romanya'da hayrete düşüren kura çekimi! Romanya'da hayrete düşüren kura çekimi! 10:52
Mourinho soyunma odasına erken gidiyor? İşte o gerçek Mourinho soyunma odasına erken gidiyor? İşte o gerçek 10:48
Fatih Karagümrük - Göztepe maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Göztepe maçı saat kaçta? 10:41
F.Bahçe'den Antony hamlesi! F.Bahçe'den Antony hamlesi! 10:31