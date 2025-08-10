Çorum FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Çorum FK-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025/26 sezonu tüm hızıyla devam ederken ilk haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Çorum FK ile Amed SK arasında oynanacak. Ligde yeni bir rekabetin fitilini ateşleyecek bu mücadele, 10 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30'da Çorum Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Ömer Faruk Turtay üstlenecek. Peki, Çorum FK-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum FK-Amed SK maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇORUM FK-AMED SK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çorum FK: Hüseyin, Cemali, Kadir, Attamah, Kerem, Ferhat, Pedrinho, Atakan, Yusuf, Samudio, Eze

Amed SK: Erce, Alberk, Mehmet, Uğur, Murat, Cassubie, Oktay, Aytaç, Fernando, Traore, Moreno