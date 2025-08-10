Bodrum FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de geçirdiği tek sezonun ardından yeniden 1. Lig'e dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezona kendi sahasında Pendikspor maçıyla başlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.

Peki, Bodrum FK–Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUM FK-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrum FK-Pendikspor maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BODRUM FK-PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Ahmet, Ajeti, Ali, Cenk, Yusuf, Fredy, Brazao, Gökdeniz, Ege, Seferi

Pendikspor: Utku, Furkan, Soldo, Berkay, Kitsiou, Mesut, Denic, Bekir, Wilks, Görkem, Thuram