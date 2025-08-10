CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Bodrum FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Süper Lig’de geçirdiği tek sezonun ardından 1’inci Lig’e geri dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezondaki ilk maçında sahasında Pendikspor’u konuk edecek. Her iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı ve iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’lerini merak ediyor. Peki, Bodrum FK – Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 09:24 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 09:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Bodrum FK - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de geçirdiği tek sezonun ardından yeniden 1. Lig'e dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezona kendi sahasında Pendikspor maçıyla başlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Mehmet Ali Özer yönetecek.
Peki, Bodrum FK–Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUM FK-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bodrum FK-Pendikspor maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BODRUM FK-PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Ahmet, Ajeti, Ali, Cenk, Yusuf, Fredy, Brazao, Gökdeniz, Ege, Seferi

Pendikspor: Utku, Furkan, Soldo, Berkay, Kitsiou, Mesut, Denic, Bekir, Wilks, Görkem, Thuram

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Barış Alper kararı!
F.Bahçe'den beklenmedik transfer!
DİĞER
Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri belli oldu! Yapay zekadan çarpıcı tahmin...
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
G.Saray'dan Barış Alper kararı!
Fenerbahçe 8 numarasını buldu! Görüşmeler başladı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda? 09:19
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz! 09:09
Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş! Mourinho'dan Feyenoord maaçı öncesi 3 dokunuş! 09:05
G.Saray'dan Barış Alper kararı! G.Saray'dan Barış Alper kararı! 08:51
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 08:35
Bugünkü maçlar 10 Ağustos Pazar 2025 Bugünkü maçlar 10 Ağustos Pazar 2025 07:31
Daha Eski
Maximin Meksika'ya gitti Maximin Meksika'ya gitti 06:31
Zafer Dadaş'ın Zafer Dadaş'ın 06:27
İstabul’dan sessiz start İstabul’dan sessiz start 06:26
Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı Alanya, Gümrük maçını 2-0 aldı 06:25
Keçiörengücü rahat: 3-1 Keçiörengücü rahat: 3-1 06:24
Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 Iğdır 90+7’de kazandı: 2-1 06:23