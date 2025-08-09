Siftah Ümraniye'den

1. Lig 2025/26 sezonunun açılış maçında Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yi konuk etti. Karşılaşmada 10 kişi kalan Ümraniyespor, maçı 2-1 kazandı. İlk yarıda uzun süre gol sesi çıkmazken Ümraniyespor, 45+6'da Oğuz Yıldırım ile ilk yarı önde kapadı. İkinci yarının 64. dakikasında rakibine faul yapan Ümraniyespor'lu Cebio Soukou, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Karşılaşmaya eksik devam eden Ümraniyespor, dakika 78'de Bernardo Sousa (Benny) ile farkı ikiye çıkardı. Gole hemen cevap veren Manisa, 79. dakikada Diony ile farkı bire indirdi.

90+2'DE GOL İPTAL EDİLDİ

Manisa FK'NIN 90+2'de Cissokho ile bulduğu beraberlik golü faul nedeniyle iptal edildi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, 81. dakikada hakeme itirazları sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Öte yandan maçın bitiş düdüğü sonrası da iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Toplam iki kırmızı kartın çıktığı mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Ümraniyespor 3 puanın sahibi oldu. Manisa FK ise beraberliğe yaklaştığı maçta 1 puana razı oldu. Ümraniye haftaya Serik ile, Manisa ise Hatay ile oynayacak.

GLUMAC: İYİ OYNADIK

Ümraniyespor ile 7. sezonuna giren kaptan Tomislav Glumac, dünkü galibiyetten sonra "Sezona iyi başlamak önemliydi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Manisa güçlü bir takım. Bugün iyi mücadel ettik. Zor anlar yaşasak da kazandık. Zamanla her şey daha iyi olacak" dedi. Bu arada İstanbul ekibinin teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, mücadelenin son bölümünde hakeme itirazları yüzünden kırmızı kart gördü.