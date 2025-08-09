CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Boluspor Martin Boakye'yi kadrosuna kattı

Boluspor Martin Boakye'yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Martin Boakye'yi transfer etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 16:15
Boluspor Martin Boakye'yi kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Martin Boakye'yi transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Tayland takımlarından Buriram United'de forma giyen 30 yaşındaki Martin Boakye ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalya'da doğan futbolcunun, altyapı kariyerine Ponte dei Nori ve Solesinese takımlarında başladığı kaydedildi.

Profesyonel futbol kariyerine Avusturya'nın Kitzbühel takımında başlayan Boakye, ardından Hohenems takımında oynadı. Boakye, daha sonra Lüksemburg'un Jeunesse Esch, Hırvatistan'ın Slaven Belupo, Özbekistan'ın Andijon ve AGMK takımlarında forma giydi.

30 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında Çin Süper Ligi takımı Qingdao Hainiu takımında oynadı, 2025 yılında transfer olduğu Tayland'ın Buriram United takımına da şampiyonluk, ASEAN Kulüpler Şampiyonası, Tayland Kupası ve Tayland Lig Kupası zaferleri yaşadı.

