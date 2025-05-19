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Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Bandırmaspor maçı izle | Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Bandırmaspor maçı izle | Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. tur maçında Geosis Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. İki maç usulüne göre oynanacak turda takımlar Fatih Karagümrük'le final oynamanın hesabını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen takımlar skor avantajını alarak ikinci maç öncesi hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:23
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Boluspor-Bandırmaspor maçı izle | Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. tur ilk maçında Geosis Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. İki maç usulüne göre oynanacak turda hata yapmak istemeyen takımlar, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olmayı hedefliyor. Yalçın Koşukavak yönetiminde 1. turda İstanbulspor'u eleyen Boluspor ile Mustafa Gürsel önderliğinde Erzurumspor'u play-off dışına iten Bandırmaspor'un mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GEOSİS BOLUSPOR-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. turunda oynanacak Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçı 19 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GEOSİS BOLUSPOR-TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Bandırmaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR-BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Geosis Boluspor: Çağlar, Ali, Fethi, Naby Oulare, Enes, İshak, Oğuz Kağan, Jefferson, Hasani, Mukairu, Babacar

Teksüt Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Hikmet, Remi, Murat Cem, Ndongala, Bilal, Diony

İKİ TAKIM ARASINDA 19. RANDEVU

Tarihleri boyunca 18 defa karşı karşıya gelen Boluspor ile Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. turunda 19. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 6 karşılaşmayı Boluspor kazanırken, 7 mücadeleyi de Bandırmaspor kazandı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.

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