Bandırma 2. Tur'da

Trendyol 1. Lig play-off ilk turunda Bandırmaspor sahasında, Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. 1. Lig'de normal sezonu 5. tamamlayan Bandırma, 6. sıradan play-off'a katılan Erzurumspor karşısında yabancı futbolcularıyla sonuca gitti. Marmara ekibi, 45+2. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta, Mexer'in gönderdiği müthiş füzesiyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamayı başardı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren bordo- beyazlılar, 62. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ndongala'nın asistinde Diony, fileleri havalandırıp takımını yarı finale taşıdı. Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından bir takım daha Trendyol Süper Lig'e yükselecek. 1. Lig'de 3. sırayı alan Karagümrük, direkt finale yükseldi. 2. Tur'da ilk maçlar 19 Mayıs, rövanşlar 23 Mayıs'ta. Süper Lig'e yükselecek son takım ise 29 Mayıs'taki finalde belirlenecek.

TESADÜF DEĞİL

Bandırma Onursal Başkanı Onur Göçmez, Erzurumspor galibiyeti sonrasında A Spor canlı yayınına bağlandı. Onur Göçmez, "Süper Lig şansımızı arttırdık. Ben ve birkaç arkadaşım dışında yardım eden yok. Bir de taraftarımız var. Bu başarımız tesadüf değil. 7 yıldır çabalıyoruz. Umarım bu şehre şampiyonluğu yaşatırız" diye iddialı konuştu.