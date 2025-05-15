CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bandırmaspor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Ligi aynı puanda bitirerek play-off oynamaya hak kazanan takımlar, Süper Lig hayali için mücadele edecek. Tek maç usulüne göre oynanacak kritik maçta iç saha avantajını kullanmak isteyen Bandırmaspor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda bir üst tura çıkma hedefini gerçekleştirmek isteyen Erzurumspor FK ise kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 09:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bandırmaspor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak maçta hata yapmak istemeyen takımlar, Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor. İç saha avantajını kullanarak rakibine üstünlük sağlamak isteyen Bandırmaspor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Erzurumspor FK ise rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TEKSÜT BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda oynanacak Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

TEKSÜT BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Teksüt Bandırmaspor: Akın, Berişbek, Sergen, Atınç, Hakan, Hikmet, Remi, Murat Cem, Dieumerci, Bilal, Diony

Erzurumspor FK: Göktuğ, Gökhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Sefa, Giovanni, Roshi, Guram, Teklic, Eren Tozlu, İlkan

BANDIRMASPOR İLE ERZURUMSPOR FK ARASINDA 8. RANDEVU

Tarihleri boyunca 7 defa karşı karşıya gelen Bandırmaspor ile Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında 8. defa rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı Bandırmaspor kazanırken, 3 mücadeleyi de Erzurumspor FK üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası, G.Saray'ın!
F.Bahçe'de hedef 18'lik yıldız!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir’in planları Asaf Bey’i köşeye sıkıştırdı!
Gözler İstanbul'daki barış zirvesinde! Başkan Erdoğan Zelenskiy'i kabul edecek! Trump ve Putin kararını verdi
F.Bahçe'den hücuma transfer!
Osimhen'den flaş transfer sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma Açık'ta Zverev elendi Roma Açık'ta Zverev elendi 08:46
Usta yazardan G.Saray'a övgüler! Usta yazardan G.Saray'a övgüler! 08:44
Tüyleri diken diken eden koreografi! Tüyleri diken diken eden koreografi! 01:42
Tüyleri diken diken eden koreografi! Tüyleri diken diken eden koreografi! 01:41
Okan Buruk: F.Bahçe deplasmanı... Okan Buruk: F.Bahçe deplasmanı... 01:32
Tekke'den hakem tepkisi! "Akılalmaz şekilde..." Tekke'den hakem tepkisi! "Akılalmaz şekilde..." 01:32
Daha Eski
Osimhen'den flaş transfer sözleri! Osimhen'den flaş transfer sözleri! 01:31
Ziraat Türkiye Kupası, G.Saray'ın! Ziraat Türkiye Kupası, G.Saray'ın! 01:31
Şampiyon G.Saray kupasını kaldırdı! Şampiyon G.Saray kupasını kaldırdı! 01:31
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik 01:31
Morata'nın golüne ofsayt engeli! Morata'nın golüne ofsayt engeli! 01:31
G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon G.Saray penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:31