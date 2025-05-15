Bandırmaspor-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLE | Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Tek maç usulüne göre oynanacak maçta hata yapmak istemeyen takımlar, Süper Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor. İç saha avantajını kullanarak rakibine üstünlük sağlamak isteyen Bandırmaspor, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Erzurumspor FK ise rakibini mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TEKSÜT BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda oynanacak Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

TEKSÜT BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Teksüt Bandırmaspor: Akın, Berişbek, Sergen, Atınç, Hakan, Hikmet, Remi, Murat Cem, Dieumerci, Bilal, Diony

Erzurumspor FK: Göktuğ, Gökhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Sefa, Giovanni, Roshi, Guram, Teklic, Eren Tozlu, İlkan

BANDIRMASPOR İLE ERZURUMSPOR FK ARASINDA 8. RANDEVU

Tarihleri boyunca 7 defa karşı karşıya gelen Bandırmaspor ile Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında 8. defa rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı Bandırmaspor kazanırken, 3 mücadeleyi de Erzurumspor FK üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.