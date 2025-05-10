Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 38. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile Ahlatcı Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

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