Central Hospital Ümraniyespor-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 36. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Central Hospital Ümraniyespor-Amed SK maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT, Tabii ve TRT Kurdî ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

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