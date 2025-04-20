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Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor-Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE | Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE | Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor-Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün kaybetmesinin ardından Süper Lig'e çıkması kesinleşen yeşil-siyahlılar, İsmet Taşdemir yönetiminde 16 yıllık hasrete son verdi. Taraftarı sevindiren gelişmenin ardından tekrar lige odaklanan Kocaelispor, zorlu İstanbul deplasmanında 3 puan alarak ligi lider tamamlamayı hedefliyor. Play-off şansını sürdürmeyi amaçlayan Esenler Erokspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 09:58 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 09:58
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Esenler Erokspor-Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE | Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. İsmet Taşdemir yönetiminde 16 yıllık Süper Lig hasretine son veren yeşil-siyahlılar, Fatih Karagümrük ve Erzurumspor'un kaybettiği haftada üst lige çıkmayı garantiledi. Esenler Erokspor karşısında ligi zirvede tamamlamak için sahaya çıkacak olan Kocaelispor, 3 puan ile sahadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Play-off şansını devam ettirmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Esenler Erokspor ise güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanacak Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor-Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Esenler Erokspor: Ekrem, Furkan, Nzaba, Anıl, Metehan, Eşref, Tugay, Jack, Alper, Fernandes, Kayode

Kocaelispor: Gökhan, Oğuz, Caner, Appindangoye, Muharrem, Pedrinho, Vukovic, Samet, Rigoberto Rivas, Ryan Mendes, Oğulcan Çağlayan

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Esenler Erokspor-Kocaelispor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Oğuzhan Kocaçoban yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Lütfullah Aslan üstlenecek.

KOCAELİSPOR 16 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle 3 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kocaelispor, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadığı 16 haftalık periyodu 32 puanla 2. sırada tamamladı. 17. haftada deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup ederek 35 puanla zirveye yerleşti.

Takımı 18. haftadan itibaren tecrübeli teknik adam İsmet Taşdemir'e emanet eden Kocaelispor, aldığı başarılı sonuçlarla 17. haftada yerleştiği liderlik koltuğunu bir daha hiç bırakmadı. Yeşil-siyahlılar bu dönemde Taşdemir yönetiminde çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik elde ederken, 1 defa da mağlup oldu.

Deplasmandaki 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor, 35. haftada en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 9 puanlık fark atarak ligin bitimine 4 maç kalan Süper Lig'e yükseldi.

İSMET TAŞDEMİR'DEN BİR BAŞARI DAHA

Ligin 18. haftasından itibaren yeşil-siyahlıların başında maçlara çıkmaya başlayan İsmet Taşdemir, Kocaelispor ile kariyerindeki ikinci Süper Lig sevincini yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2023-2024 sezonunda play-off'a kalan Bodrum FK'yı tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşımıştı.

Kocaelispor, ilk olarak 1979-1980'de teknik direktör Fethi Demircan, daha sonra 1991-1992'de Güvenç Kurtar ve 2007-2008'de Engin İpekoğlu ile şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.

Kocaeli temsilcisi dördüncü kez yükseldiği Süper Lig'de 21'inci sezonunu geçirecek.

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