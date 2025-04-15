Fırsat teptiler

1. Lig'in 34. haftasında Bandırma, konuk ettiği Iğdır ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Iğdır, müthiş bir golle öne geçti. 7'de Caner'in ortasında, havadan gelen topu yere indirmeden gelişine çok şık vuran Regattin, ağları sarstı. Bandırma, 22'de penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Messaoudi'nin vuruşunu kaleci Akın çeldi. Messaoudi, dönen topu tamamlayıp devre skorunu belirledi: 1-1.

1 PUANA ABONE

İkinci yarıda her iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi. Bandırma'da Mexer ve N'Dongala, Iğdır'da Burak'la Bruno, çerçeveyi bulamadı. Karagümrük'ün puan kaybettiği haftada 2. sıraya yaklaşma fırsatını kullanamayan Marmara ekibi, yenilmezlik serisini 8'e yükseltirken, evinde üst üste 2. beraberliğini aldı. Ligde çıkışa geçen Iğdır'ın ise 10 maçtır bileği bükülmüyor.

4'TE 4 YAPACAĞIZ

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Iğdır karşısında 3 puan hedeflediklerini fakat bir puanla yetindiklerini söyledi. Kalan 4 maçta da galibiyet sözü veren Gürsel, "Bu 4 maçı da kazanmak istiyoruz. Son düdüğü kadar başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye umut dağıttı.