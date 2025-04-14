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Haberler TFF 1.Lig Teksüt Bandırmaspor 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 16:15
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Teksüt Bandırmaspor 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Çağrı Yıldırım, Rüştü Muhammed Orcan

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 64 Mulumba), Paulinho (Dk. 64 N'Dongala), Diony, Hakan Bilgiç (Dk. 85 Faruk Can Genç), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Murat Cem Akpınar (Dk. 72 Paixao), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Gökcan Kaya, Eysseric, Bruno (Dk. 84 Thuram), Regattin (Dk 90+4 Conte), Cebrail Karayel, Muammer Sarıkaya, Caner Cavlun (Dk. 78 Avramovski), Ethemi (Dk. 46 Ahmet Engin)

Goller: Dk. 7 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 22 Messaoudi (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Eysseric, Dk. 20 Burak Bekaroğlu, Dk. 23 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı Kart: Dk. Dk.90+1 Cebrail Karayel (Alagöz Holding Iğdır FK)

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