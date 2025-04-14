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Haberler TFF 1.Lig Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 34. hafta maçları ile devam ediyor. Adanaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 10:58
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Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Adanaspor-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Adanaspor ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor-Erzurumspor FK maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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