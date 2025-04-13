Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

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