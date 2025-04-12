Uğur Okulları İstanbulspor 0-2 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Keçiörengücü, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan üç puanla ayrıldı. Mücadelenin ilk devresi iki takımın da dengeli oyunuyla golsüz eşitlikle tamamlanırken konuk ekip ikinci yarıda vites yükseltti.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye çıkan Arda Şengül, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece iki dakika sonra 83. dakikada Dembele, farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu tayin etti: 0-2.