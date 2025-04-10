Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta maçında Gençlerbirliği ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

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