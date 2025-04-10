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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 2-1 Central Hospital Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Gençlerbirliği 2-1 Central Hospital Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u son dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 19:07
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Gençlerbirliği 2-1 Central Hospital Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Central Hospital Ümraniyespor kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği son dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Sinan Osmanoğlu ve 90+2. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

Konuk ekibin tek golü 60. dakikada Cebio Soukou'dan geldi. Central Hospital Ümraniyespor 50. dakikada Benny ile penaltı atışından yararlanamadı.

Gençlerbirliği aldığı galibiyetle puanını 57 yaptı ve 3. sıraya yükseldi. Ümraniye ise 46 puanda kaldı.

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