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Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE | Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Bandırmaspor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE | Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 32. hafta maçları ile devam ediyor. Teksüt Bandırmaspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Marmara derbisini 3-1 yenerek uzun süren galibiyet hasretine son veren yeşil-siyahlılar, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 10:27
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Bandırmaspor-Kocaelispor maçı CANLI İZLE | Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında Teksüt Bandırmaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Marmara derbisinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlılar, zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. İsmet Taşdemir yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Kocaelispor 62 puanla zirvede yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TEKSÜT BANDIRMASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor maçı 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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