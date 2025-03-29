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Haberler TFF 1.Lig Siltaş Yapı Pendikspor 2-2 Ahlatcı Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Siltaş Yapı Pendikspor 2-2 Ahlatcı Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Pendik'in ev sahibi olduğu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 18:17
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Siltaş Yapı Pendikspor 2-2 Ahlatcı Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Bu mücadele 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Karşılaşmada Çorum FK adına 30. dakikada Ferhat Yazgan penaltıdan skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelenin 38. dakikasında Çorum FK'dan Verheydt takımının 2. golünü kaydetti.

Maçın 60. dakikasında bu kez Bekir Karadeniz skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Dakikala 80'i gösterirken Del Valle takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Çorum FK 46 puanla ligde 7. sırada bulunuyor.

Siltaş Yapı Pendikspor ise 41 puanla 14. sırada yer alıyor.

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