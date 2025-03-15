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Süper olacağız
Kocaeli, yarın 2. sıradaki Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdürüyor. Körfez ekibinin 12 golle en skorer ismi olan Oğulcan Çağlayan, herkesten sabır isteyerek, "Uzun yıllar sonra Süper Lig'e bu kadar yakınız. Bunun bilincinde olalım. Biraz daha sakin ve sabırlı olalım. Bu kadar puanı toplayan da 4 maç kazanamayan da bu oyuncu grubu. 10 puan fark atan bir oyuncu grubu var" diye destek istedi
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