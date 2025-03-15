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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 30. hafta maçları ile devam ediyor. Manisa FK ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 07:58
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Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 30. hafta maçında Manisa FK ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA FK-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

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