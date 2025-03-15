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Haberler TFF 1.Lig 10 kişi Ban-Ban

10 kişi Ban-Ban

Süper Lig’i hedefleyen Bandırma, 7’de Atınç’ın atılmasıyla 10 kişi kaldığı maçta düşme hattındaki Adana’yı Diony’le yıktı. Maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşen Ban-Ban, yenilmezlik serisini 4’e taşıdı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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10 kişi Ban-Ban

1. Lig'in 30. haftasında Bandırma, konuk ettiği Adana'yı 1-0 yendi. 7. dakikada kaleci Nurullah'a faul yapan Atınç kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 23. dakikada Faruk'un kornerinde ceza sahası içinde Messaoudi'nin şutunda Mirza topu çizgiden çıkardı. 33. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Messaoudi, kaleci Nurullah ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Nurullah gole izin vermedi ve ilk yarı golsüz sona erdi.

DIONY AFFETMEDİ

10 kişi oynamasına rağmen 2. Yarıda da etkili futbolunu sürdüren Marmara temsilcisi, 51. dakikada aradığı golü buldu. Paixao'nun pasında topla buluşan Diony, kaleci Nurullah ile karşı karşıya topu ağlara gönderdi: 1-0. Kalan sürede skoru korumayı başaran bordo-beyazlılar, 83 dakika 10 kişi oynadığı maçtan galip ayrılmayı başardı. Ban-Ban evinde 4'te 4 yaparken, düşme hattındaki Adanaspor'un galibiyet hasreti iki maça çıktı.

DOĞRU DURDUK

Bandırma Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarının altını çizdi. Gürsel, "ilk yarıda eksik kalmamıza rağmen doğru durduk, karşıladık, doğru çıkışlar yaptık." dedi. Adanaspor hocası Hakan Keleş ise "Mücadelesiz, isteksiz, kötü bir oyun vardı" diye takımına tepki gösterdi.

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