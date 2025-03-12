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Haberler TFF 1.Lig 1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı!

1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programı belli oldu. İşte maçların günleri...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 16:49
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1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, ligde 31. hafta maçlarının programı şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor

16.00 Erzurumspor-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK (Pendik)

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Adana)

31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü (Esenler Erokspor)

20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

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