1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, ligde 31. hafta maçlarının programı şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor

16.00 Erzurumspor-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor (Iğdır Şehir)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK (Pendik)

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Adana)

31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü (Esenler Erokspor)

20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)