1. Lig'de 31. haftanın programı açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, ligde 31. hafta maçlarının programı şöyle:
28 Mart Cuma:
16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor
16.00 Erzurumspor-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)
20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor (Iğdır Şehir)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK (Pendik)
16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Adana)
31 Mart Pazartesi:
17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü (Esenler Erokspor)
20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)