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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kocaelispor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 23:13
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Kocaelispor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

17'nci dakikada Kocaelispor'da Onur Öztangı'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içinde karşılayan Markao'nun dokunduğu top, rakip kalenin sol köşesine doğru giderek az farkla dışarı çıktı.

26'ncı dakikada Kocaelispor'da savunmadan topu çıkartmaya çalışan Pedrinho'nun hatalı pasında araya giren Rotariu'nun ceza alanına girip yerden gönderdiği pası Kwabena karşıladı. Ankaragücülü Kwabena'nın yakın mesafeden yaptığı dokunuşla top rakip kalenin ağlarına gitti: 1-0

44'üncü dakikada Ankaragücü'nde Schulz, ceza sahasına girip Kwabena'ya pasını verdi. Sol ayağıyla gelişine vuran Kwabena'nın şutunda top, az farkla auta çıktı.

İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

66'ncı dakikada Ankaragücü'nde hızlı atakta Cephas'ın gönderdiği pası karşılayan Rotariu sağ çaprazdan rakibin ceza alanına girerek Kwabena'ya pası yolladı. Kwabena, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu rakibin ağlarına gönderdi. Yapılan VAR incelemesinde Cephas'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

78'inci dakikada Kocaelispor'un sağ kanattan geliştirdiği hücumda, Barış Alıcı'nın sağ kanattan ortasını rakibin ceza sahasında karşılayan Markao, sağ köşeye doğru yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Maç, 1-1 beraberlik ile sona erdi.

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