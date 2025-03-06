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Haberler TFF 1.Lig Uğur Okulları İstanbulspor 3-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Uğur Okulları İstanbulspor 3-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında İstanbulspor, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 17:55
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Uğur Okulları İstanbulspor 3-0 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. İstanbulspor'un üstün oyunuyla geçtiği mücadelede goller Gaoussou Diarra, Emir Kaan Gültekin ve Mario Krstovski'den geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbulspor, 23. dakikada Gaoussou Diarra'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 28. dakikada Emir Kaan Gültekin'in şık vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İstanbulspor, 60. dakikada Mario Krstovski'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı ve mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 43'e yükseltirken, Sakaryaspor 35 puanda kaldı.

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