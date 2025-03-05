Karagümrük - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Karagümrük - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 28. hafta maçında Karagümrük ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karagümrük - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARAGÜMRÜK - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Bandırmaspor maçı 5 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE

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