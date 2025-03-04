  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Amed SK 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amed SK 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Amed SK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 23:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amed SK 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amed SK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği, 28. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun penaltı vuruşundan yararlanamadı. 41. dakikada Amilton'un golüyle konuk ekip Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Amed SK, rakibine karşı baskısını artırdı. Bu baskının sonucu olarak 79. dakikada Yohan Cassubie'nin attığı golle ev sahibi ekip skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Amed SK'nin sahasında oynadığı maçlardaki yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Gençlerbirliği ise ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Karşılaşmanın ardından puan durumunda Gençlerbirliği 48 puana ulaştı. Amed SK ise 40 puana yükseldi.

G.Saray Târnovanu’yu takibe aldı!
Jose'nin gözdesine talip oldular!
DİĞER
Son dakika haberi: Totti ve Cassano'dan Jose Mourinho için flaş sözler! ''Çok kötü futbol oynatıyor''
Başkan Erdoğan Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu: Çocuklarla sohbet etti hediyeler verdi
Dünya Kupası hazırlıkları ABD'de başlayacak
Yapay zeka açıkladı! İşte Süper Lig şampiyonu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK'dan Ertuğrul Doğan'a ceza PFDK'dan Ertuğrul Doğan'a ceza 21:24
Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:04
İran'dan Ronaldo'nun 'kırbaç cezası' iddialarına yalanlama! İran'dan Ronaldo'nun 'kırbaç cezası' iddialarına yalanlama! 19:53
F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! 19:48
Dünya Kupası hazırlıkları ABD'de başlayacak Dünya Kupası hazırlıkları ABD'de başlayacak 19:44
Nijerya'nın aday kadrosu açıklandı! Nijerya'nın aday kadrosu açıklandı! 19:15
Daha Eski
Kyrie Irving sezonu kapattı! Kyrie Irving sezonu kapattı! 19:06
G.Saray Târnovanu’yu takibe aldı! G.Saray Târnovanu’yu takibe aldı! 18:53
Mimovic milli davet aldı! Mimovic milli davet aldı! 18:53
Türk futbolunun önemli isimleri UEFA Pro Lisans eğitiminde Türk futbolunun önemli isimleri UEFA Pro Lisans eğitiminde 18:19
Beşiktaş'tan The Sun'a esprili cevap! Beşiktaş'tan The Sun'a esprili cevap! 18:12
EuroLeague en iyi 25 oyuncudan 5'ini daha açıkladı! EuroLeague en iyi 25 oyuncudan 5'ini daha açıkladı! 17:58