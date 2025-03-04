Amed SK 1-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Amed SK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği, 28. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun penaltı vuruşundan yararlanamadı. 41. dakikada Amilton'un golüyle konuk ekip Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda Amed SK, rakibine karşı baskısını artırdı. Bu baskının sonucu olarak 79. dakikada Yohan Cassubie'nin attığı golle ev sahibi ekip skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı.
Bu sonuçla Amed SK'nin sahasında oynadığı maçlardaki yenilmezlik serisi 10 maça çıktı. Gençlerbirliği ise ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.
Karşılaşmanın ardından puan durumunda Gençlerbirliği 48 puana ulaştı. Amed SK ise 40 puana yükseldi.