Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. Kocaelispor ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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