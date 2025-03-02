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Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. Kocaelispor ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 18:10
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Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 27. hafta maçında Kocaelispor ile Uğur Okulları İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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