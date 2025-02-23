Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Teksüt Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Siltaş Yapı Pendikspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. İki takım da kritik karşılaşmayı kazanarak alt sıralardan üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı 23 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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