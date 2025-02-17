Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Sakaryaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde son iki maçını da kazanan yeşil-siyahlılar, iç saha avantajını kullanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, puanını 36'ya çıkartmayı hedefliyor. Kemal Özdeş sonrası Mustafa Dalcı ile yola devam eden Ankaragücü ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Bu sezon Sakaryaspor ile 1 maça çıkan Dalcı'nın nasıl performans göstereceği merak ediliyor. 30 puanla 17. sırada bulunan deplasman takımı, bir an önce üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAKARYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-MKE Ankaragücü maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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