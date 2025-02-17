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Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 2-2 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Sakaryaspor 2-2 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlik ile sonuçlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 22:14
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Sakaryaspor 2-2 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET (Trendyol 1. Lig)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlik ile sonuçlandı.

Karşılaşmada gol perdesini dakika 21'de Sakaryaspor'dan Mendy Mamadou araladı ve devre arasına 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile girildi.

İkinci yarıda MKE Ankaragücü arka arkaya bulduğu gollerle öne geçti.

Rijad Bajic dakika 59'da, Owusu Kwabena dakika 62'de Sakaryaspor filelerini havalandırdı ve durum 2-1 oldu.

Ev sahibi ekipte Ognjen Ozegovic, dakika 84'te kaydettiği gol ile skoru eşitledi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

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