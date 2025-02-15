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Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor 0-6 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor 0-6 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Manisa FK’yı konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 6-0’lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 18:15
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Yeni Malatyaspor 0-6 Manisa FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 6-0'lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Maçın ilk golü 33. dakikada geldi. Enes Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Oktay Gürdal, Manisa FK'yı 1-0 öne geçirdi. 44. dakikada ise Oğuz Gürbulak'ın pasında topla buluşan Fofana, ceza sahasında sürüklediği topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Manisa FK, 55. dakikada Muhammet Kiprit'in pasında topla buluşan Ramirez'in golüyle farkı üçe çıkardı. 60. dakikada yine sahneye çıkan Ramirez, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 0-4.

72.dakikada Manisa FK yarı sahasından gelen topa hareketlenen Oğuz Gürbulak, kaleci Enes'i geçerek ceza sahasına gönderdiği topta Minchev, kafa vuruşuyla skoru 5-0'a getirdi. 74. dakikada ise Oğuz Gürbulak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Bartu Göçmen, kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 0-6.

Bu sonuçla Manisa FK, puanı 33'e yükseltirken Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.

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