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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında oynyacağı Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ligin 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Eryaman Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununun ardından sprint çalışmasına geçen başkent ekibi, daha sonra tam sahada taktik ağırlıklı çalıştı.

Günün tek antrenmanı, oynanan çift kale maç ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

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