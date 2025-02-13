Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 24. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - İstanbulspor maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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