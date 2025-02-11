Ahlatcı Çorum FK 2-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Alpaslan Şen, Mahmut Gülle, Furkan Ulu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Atakan Cangöz), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Avounou), Verheydt (Dk. 46 Ali Akman), Diniyev, Kadir Seven, Cactic, Burak Süleyman (Dk. 77 Geraldo), Atila Turan, Eren Karadağ (Dk. 70 Ozan Sol)
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik, Furkan Söyler, Muhammed Göktürk Gök, Yiğit Ulaş, Muhammet Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 64 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Enes Nas (Dk. 82 Metehan Ünal), Murat Şamil Güler (Dk. 78 Eymen Avcı), Umut Taniş (Dk. 78 Osman Katipoğlu), Kerem Altunışık, Halil İbrahim Atcı (Dk. 46 Enes Savucu)
Goller: Dk. 14 ve Dk. 49 Diniyev (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kart: Dk. 71 Atakan Cangöz (Ahlatcı Çorum FK)