Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta müsabakasında Boluspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçı 9 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

BOLUSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports MAX ekranlarından canlı yayınlanacak.