Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN?
Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR - AMED SK MAÇI CANLI İZLE
ASpor CANLI YAYIN