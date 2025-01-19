  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 0-1 Uğur Okulları İstanbulspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manisa FK 0-1 Uğur Okulları İstanbulspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor konuk olduğu Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manisa FK 0-1 Uğur Okulları İstanbulspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor konuk olduğu Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

İstanbul ekibine 3 puanı getiren golü Gaoussou Kyassou Diarra kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içinde Osuji'nin şutu savunma oyuncularına çarparak kale direğinin az farkla yanından kornere çıktı.

26. dakikada İstanbulspor'un kazandığı korner atışını kullanan Sambissa'nın ortasına yükselerek kafa vuruşu yapan Kubilay, topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

45+2. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez'in orta sahadan verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammet Kirpit'in kaleci İsa'dan seken top, savunma oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

47. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında ceza sahasının hemen önünden Osuji'nin çektiği şutu kaleci İsa uzanarak yakaladı.

53. dakikada İstanbulspor atağında Vorobjovas pası sonrası Diarra bomboş kale yerine üst direğe nişanladı. Üst direkten ceza sahasına dönen top savunma oyunları tarafından uzaklaştırıldı.

57. dakikada İstanbulspor'dan Emir Kaan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Alperen çift yumrukla kornere gönderdi.

62. dakikada gelişen İstanbulspor atağında orta sahadan gelen pasa hareketlenen Muammer'in ceza sahası içinde pas verdiği Diarra bu kez boş kaleye topu ağlarla buluşturdu. 0-1

67. dakikada Osuji'nin pasına hareketlenen Diallo'nun şutu kaleci İsa'da kaldı.

74. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Emir Kaan'ın ceza sahası içinde yerden vurduğu top kaleye paralel bir şekilde auta çıktı.

75. dakikada Manisa FK'dan Osuji'nin ceza sahası içinde dönerek kaleye çektiği şut savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı!
DİĞER
Ümit Karan’ın cinsel saldırı suçu cezasını yargıtay onadı
CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu'nun bahanesi kalmadı! Gazze'de rötarlı ateşkes... Rehine takasının detayları belli oldu
F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü!
G.Saray'a PSG'den transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... Jose Mourinho: Türkiye'de 6 aydır... 21:26
R. Madrid liderliği ele geçirdi! R. Madrid liderliği ele geçirdi! 21:22
İstanbulspor deplasmandan 3 puanla döndü! İstanbulspor deplasmandan 3 puanla döndü! 21:12
F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe Adana'da hata yapmadı! İşte güncel puan durumu 21:01
Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! Golcüler sahneye çıktı F.Bahçe farklı kazandı! 20:59
Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı! Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı! 20:57
Daha Eski
F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! F.Bahçe'nin bir golü daha VAR'dan döndü! 20:32
A.Demirspor - F.Bahçe maçında kırmızı kart! A.Demirspor - F.Bahçe maçında kırmızı kart! 20:24
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! 20:16
İsviçre’de altın madalya! İsviçre’de altın madalya! 16:14
Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır Net Global Sivasspor Fırtına'ya hazır 16:17
Boluspor 90+2'de galip! Boluspor 90+2'de galip! 16:22