Erzurumspor FK 2-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında Erzurumspor FK sahasında Bandırmaspor ile kozlarını paylaştı.
Bu mücadeleden Erzurumspor 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Erzurumspor'un gollerini 81. dakikada Mustafa Yumlu ve 86'da Furkan Özhan kaydetti.
Mücadelede Bandırmaspor'da Mulumba 64. dakikada gördüğü 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Ayrıca maçın 90+13. dakikasında Bandırmaspor'da Paulinho penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu maçın ardından Erzurumspor 33 puanla 4. sırada bulunuyor.
Erzurumspor ise 34 puanla 3. sırada yer alıyor.