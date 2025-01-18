Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta müsabakasında Amed SK ile Solwie Energy Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SK - SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

AMED SK - SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

AMED SK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE