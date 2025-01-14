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Haberler TFF 1.Lig Yüzler gülüyor

Yüzler gülüyor

Ahlatcı Çorum FK evinde İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren gollere Ferhat Yazgan, Suat Kaya ve Eren Karadağ imza attı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Yüzler gülüyor

Trendyol 1. Lig'in 19'uncu haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Çorum FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 3-1 kazandı. Çorum FK'nın gollerini 45+1'inci dakikada Ferhat Yazgan, 58'inci dakikada Suat Kaya ve 89'uncu dakikada Eren Karadağ kaydetti. İstanbulspor'da fileleri 53'üncü dakikada penaltıdan Muammer Sarıkaya havalandırdı.

HASRET SONA ERDİ

Ahlatcı Çorum FK, galibiyet hasretine İstanbulspor'u devirerek son verdi. Ligde en son deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 yenen kırmızı siyahlılar 4 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası Çorumlu futbolcular büyük sevinç yaşadı. Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 29'a yükseltti. İstanbulspor ise 27 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Çorum FK, Ümraniyespor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Manisa FK'ye konuk olacak.

HER PUAN ÇOK ÖNEMLİ

Maçın ardından konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Her hafta geçtikçe, her bir puanın ve galibiyetin çok önemli olduğu, önem kazandığı ligde alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi. Herkes onun bilincinde olarak bu maça çıktı" dedi.

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