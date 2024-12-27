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Haberler TFF 1.Lig Çağlar atağı

Çağlar atağı

1. Lig lideri Kocaelispor, Bolu'nun kalecisi Çağlar Akbaba'yı istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Çağlar atağı
Trendyol 1. Lig'de ilk yarının lideri olan Kocaelispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Körfez ekibinin, Adanaspor'un da ilgilendiği 1. Lig ekibi Boluspor'un kalecisi Çağlar Akbaba'yı renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Yeni teknik direktör İsmet Taşdemir ile transferde anlaşan yeşil-siyahlıların 29 yaşındaki tecrübeli eldiven için harekete geçtiği bildirildi. Çağlar Akbaba, bu sezon Boluspor için 17 maçta sahaya çıktı. Tecrübeli eldiven bu maçlarda kalesinde 21 gol görürken, 4 maçta kalesini gole kapattı. Akbaba daha öncesinde ise Bucaspor, Elazığspor, Karabükspor, Bursaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor'un da kalesini korumuştu.
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