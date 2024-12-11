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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor taraftarları Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü

Bursaspor taraftarları Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü

Bursaspor taraftarının 13 Ekim tarihinde oynanan Bursaspor - Kahramanmaraş maçı öncesi tribünlerde yaptığı kadına şiddete dikkat çeken koreografi, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 16:56
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Bursaspor taraftarları Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü

Bursaspor taraftar grubu Texas, 13 Ekim tarihinde oynanan Bursaspor - Kahramanmaraş maçı öncesi tribünlerde yaptığı kadına şiddete dikkat çeken koreografisi nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.

Taraftar grubunun sayısı gittikçe artan kadın cinayetlerine karşı öldürülen tüm kadınların isimlerini taşıyan pankartlarla yaptıkları anlamlı organizasyon, kurul üyelerin takdirini topladı.

Ödül, Bursaspor'un evinde Karşıyaka'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecek.

İŞTE O KOREOGRAFİ

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