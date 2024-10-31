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Haberler TFF 1.Lig

Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri istifa etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 13:45
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Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Sözeri, kişisel nedenlerden dolayı istifa kararı aldığını belirtti.

Şanlıurfa camiasına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Erkan Sözeri, şunları söyledi:

"Problemlerimden dolayı Şanlıurfaspor teknik direktörlüğü görevimden istifa ediyorum. Bu problemleri başkanımızla 2-3 hafta önce konuşmuştuk. Bu problemlerim devam ettiği, çözmem gerektiğini söyledim ve izin istedim. Beni ikna etmeye çok çalıştılar ama olmadı. Onun için ben Şanlıurfaspor camiasına, şehrine, halkına, yönetimine, oyuncularıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler, benden yana varsa da helal olsun. Alacak ve tazminat talebim bulunmuyor."

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