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Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 19:16
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Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

1 KASIM CUMA:

20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor: Ali Yılmaz

2 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka

16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz

19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

3 KASIM PAZAR:

13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail

16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Çağdaş Altay

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK: Batuhan Kolak

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