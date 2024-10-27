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Haberler TFF 1.Lig

Bandırmaspor 3-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 16:07
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Bandırmaspor 3-2 Sakaryaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaştı.

Bandırma'da oynanan mücadeleden ev sahibi takım 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR:

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Yusuf Susuz

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinçiol (Santos dk. 90+2), Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel (Landy Nomel dk. 46), Remi Mulumba, Paulinho, Mehmet Özcan, Coşgun Diniyev (Kerem Atakan Kesgin dk. 84), İbrahim Kaya (Hikmet Çiftçi dk. 71), Marco Paixao (Mexer dk. 84)

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yasin Yağız Dilek, Emirhan Ayhan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sakaryaspor: İsmail Çipe, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Rayane Aabid, Nsana Simon (Emre Demir dk. 81), Muhammed Ertürk (Saint-Louis dk. 70), Murat Can Akpınar, Mendy Mamadou (Mustafa Pektemek dk. 81), Fernando Andrade

Yedekler: Yusuf Aklan, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Totre, Volkan Eğri, Serkan Dursun

Teknik Sorumlu: Mesut Bakkal

Goller: Marco Paixao (dk. 29 pen.), İbrahim Kaya (dk. 45+3), Sergen Piçinçiol (dk. 50) (Bandırmaspor), Mendy Mamadou (dk. 32), Fernando Andrade (dk. 44) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Hikmet Çiftçi (dk. 90+3) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Paulinho, Atınç Nukan, Zafer Görgen (Bandırmaspor), Muhammed Ertürk, Nsana Simon, Erdi Dikmen, Fernando Andrade (Sakaryaspor)

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