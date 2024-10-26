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Haberler TFF 1.Lig

Bu takım hepimizin

Lider Kocaelispor’u ağırlayacak Ankaragücü, önemli maç için birlik beraberlik çağrısı yaptı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Bu takım hepimizin

1. Lig'de Y.Malatya'yı yenerek 2 hafta sonra galibiyetle tanışan Ankaragücü, lider Kocaelispor karşısında da mutlak 3 puan hedefliyor. Başkent ekibi, taraftarlardan destek isteyip 'Şehir Bizim Sevda Bizim, Bu Takım Hepimizin' kampanyasını başlatırken, Basın Sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal, kazanarak beyaz bir sayfa açacaklarını söyledi.

Hakkı Şanal, Kocaelispor maçını yaptıkları kampanyanın başlangıcı olarak gördüklerini vurgularken, "Kocaelispor karşılaşması bizim için çok önemli bir karşılaşma. İnşallah başarılı bir sonuç alırsak, devamında da taraftarlarımız ve futbolcularımızla bütünleşerek güzel bir beyaz sayfa açmayı hedefliyoruz" diye umut dağıttı.

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